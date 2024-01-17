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Тренер индийского «Мохаммедана» Чернышов рассказал о переходе в клуб российского игрока

Тренер индийского «Мохаммедана» Чернышов рассказал о переходе в клуб российского игрока
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Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов рассказал о переходе в клуб российского футболиста.

«Евгений Козлов — первый россиянин в индийском футболе. До этого здесь не было ни кого на профессиональном уровне. Он первый игрок, как и я, стал первым российским тренером в Индии.

Мы искали футболиста на позицию атакующего полузащитника. Здесь лимит — шесть легионеров, четверо могут находиться на поле. У нас было пять иностранцев и мы искали ещё одного. Нуждались в усилении позиции атакующего полузащитника, вингера. Было много кандидатов, и нам предложили Козлова. Я собрал информацию, и она мне понравилась. Теперь мы ждём его приезда в клуб», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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