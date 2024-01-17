«Это было довольно весело». Кроос иронично высказался об освистывании в Саудовской Аравии

Игрок мадридского «Реала» Тони Кросс иронично высказался об освистывании в Саудовской Аравии во время финала Суперкубка Испании с «Барселоной» (4:1).

«Это было что-то новое и захватывающее, можно посочувствовать тому, кто часто испытывает подобное на выездных стадионах. Это был новый опыт, которого у меня раньше не было, но я не хотел его упускать.

Я вообще этого не ожидал, даже не думал, что это меня освистывают. Я заметил это в какой-то момент в первой половине финала. Сначала я не понял, зачем они свистят. Тогда я посмотрел на трибуны и понял: «О, это для меня, только для меня». Я умею складывать два и два. Могу сказать от всего сердца, что меня это не беспокоило и не влияло на мою манеру игры, наоборот, было довольно весело.

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Время от времени я думал, кто сможет продержаться дольше? Со временем это могло наскучить, и в финале я заметил, что участников свиста становится всё меньше и меньше. (смеётся). Когда меня поменяли, все собрались и снова собрали все силы, чтобы освистать меня. К этому привыкаешь, и это вызывает улыбку. Свист подтверждают мои слова, что я был прав», — приводит слова Крооса Marca.

Напомним, ещё летом немецкий полузащитник выступил против перехода молодых футболистов в Саудовскую Аравию, так как они отказываются от развития. При этом он заявил, что большие игры на высоком уровне в Европе лучше, чем деньги от саудовцев.