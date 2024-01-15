Кроос не стал надевать футболку с арабской надписью после победы «Реала» в Суперкубке

В воскресенье, 14 января, в матче за Суперкубок Испании, которых проходил в Саудовской Аравии, «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1. После игры все игроки мадридцев надели победные футболки с надписью на арабском языке. И только полузащитник «сливочных» Тони Кроос не стал этого делать, сообщает El Desmarque.

Кроос появился на праздновании «Реала» в футболке без надписи на арабском языке Фото: twitter.com/qatari

Скорее всего, подобное решение немецкого хавбека было ответом на свист трибун в свой адрес во время полуфинального и финального матчей турнира. Напомним, в октябре 2023 года Кроос критически высказывался о трансферах европейских футболистов в Саудовскую Аравию. В частности, футболист заявил, что в эту страну едут играть только ради денег, отказываясь от высоких футбольных целей, и это работает против футбола. Также немец заявлял, что его остановила бы от такого перехода ситуация с правами человека в Саудовской Аравии.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В текущем сезоне немецкий хавбек провёл за «сливочных» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Ранее о свисте саудовских болельщиков в адрес Крооса высказался наставник мадридского клуба Карло Анчелотти.