Александр Мостовой: перевод Кругового во вторую команду «Зенита» кажется странным

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал перевод новичка ЦСКА Данила Кругового в «Зенит-2».

«Мне кажется странным перевод Кругового во вторую команду «Зенита». Скорее всего, есть какая-то недосказанность с клубом — он же не подписал новый контракт, а перешёл в ЦСКА. Иначе смысл его переводить во вторую команду? Если переводят, значит, что-то с кем-то сложилось. Но для него ничего страшного не будет, тем более подписал контракт с ЦСКА», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 17 января, московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым, однако игрок перейдёт в московский клуб только летом 2024 года, так как имеет действующий контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».