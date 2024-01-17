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Карло Анчелотти высказался об организации почётного коридора от «Атлетико»

Карло Анчелотти высказался об организации почётного коридора от «Атлетико»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал организацию почётного коридора от «Атлетико» перед матчем 1/8 финала Кубка Испании, который пройдёт 18 января.

«Почётный коридор от «Атлетико»? Я уважаю решения клубов. Если они принимают это, то совершенствуйся. Если нет, также совершенствуйся. Меня это не волнует», — приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба.

Напомним, 14 января «сливочные» в финале Суперкубка Испании разгромили «Барселону» со счётом 4:1. В той игре бразилец Винисиус Жуниор оформил хет-трик, также по одному голу забили его соотечественник Родриго и польский форвард Роберт Левандовски. Кроме того, на 71-й минуте защитник каталонцев Рональд Араухо получил вторую жёлтую карточку и удалился с поля.

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