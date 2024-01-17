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Роша вошёл в топ-10 центральных защитников мира по выигранным верховым единоборствам

Роша вошёл в топ-10 центральных защитников мира по выигранным верховым единоборствам
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Бразильский игрок ЦСКА Виллиан Роша вошёл в топ-10 лучших центральных защитников мира по выигранным верховым единоборствам по версии CIES.

Лидером списка является защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а за ним располагаются Ким Мин Джэ («Бавария»), Данило («ПСЖ»), Джамал Ласселлс («Ньюкасл Юнайтед»), Дан-Аксель Загаду («Штутгарт»), Бруно Дуарте («Панетоликос»), Серхио Рамос («Севилья»), Хоаким Энрике («Сантос») Энрике Тревизан («Токио»).

Фото: CIES

В общем в список вошли 100 центральных защитников мира с лучшей статистикой игры в воздухе. Индекс рассчитывался на основе выигранных верховых единоборств в соотношении с игровым временем, частотой воздушных дуэлей в команде и уровнем матчей.

Также из МИР РПЛ в топ-100 вошли Ренато Гойкович из «Оренбурга» (11), Ванья Дркушич из «Сочи» (23) и Максим Осипенко из «Ростова» (55).

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