Игрок ЦСКА Роша рассказал о первом тренировочном дне на зимних сборах

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал о первом тренировочном дне на зимних сборах.

«Успели хорошо поработать над физикой, позанимались упражнениями на поле. Работать над восстановлением формы в самом начале сборов очень важно. Надо развиваться по всем направлениям, чтобы наращивать физические кондиции.

Несмотря на то что я тренировался в Бразилии во время отпуска, сегодняшние тренировки ощущаются совсем по-другому. Но в Абу-Даби отличные условия для набора формы – тренажёрный зал находится прямо рядом с полем, это очень удобно, повышает интенсивность работы.

Также рад был встретить своих партнёров. Уже успели обсудить кто и как провёл отпуск. Хорошо, что все уже вернулись, объединились, и мы занимаемся в общекомандном режиме. Это очень здорово!» — приводит слова Роши пресс-служба клуба.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на восьмом месте с 28 очками. Роша в нынешнем сезоне сыграл за армейцев 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.