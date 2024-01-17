Ла Лига представила символическую сборную «Реала» XXI века

Испанская Ла Лига представила символическую сборную мадридского «Реала» XXI века.

Вратарь: Икер Касильяс.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Пепе, Серхио Рамос, Марсело.

Полузащитники: Зинедин Зидан, Тони Кроос, Лука Модрич.

Нападающие: Рауль Гонсалес, Карим Бензема, Криштану Роналду.

Фото: Ла Лига

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В XXI веке мадридский «Реал» шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз – клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, восемь раз – Ла Лигу и Суперкубок Испании, а также три раза – Кубок Испании.

На данный момент после 19 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» располагается на втором месте с 48 очками. Лидером чемпионата после 20 проведённых игр является «Жирона», у которой 49 очков.