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Де Росси: моё собеседование с руководством «Ромы» заняло не больше 10 минут

Де Росси: моё собеседование с руководством «Ромы» заняло не больше 10 минут
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Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал, как проходил процесс его назначения на пост наставника римской команды. Напомним, 46-летний специалист возглавил «волков» во вторник, 16 января.

«Я был удивлён и взволнован, когда руководство клуба связалось со мной. В этот момент ты начинаешь осознавать, что это происходит на самом деле. Я знал, что моё назначение в «Рому» возможно, так что это не было полной неожиданностью.

Моё собеседование с руководством «Ромы» заняло не больше 10 минут. Несмотря на это, я осознаю, что предстоит проделать важную работу.

Даже лучшие команды переживают трудные периоды. Это случалось в прошлом, и это произойдёт в будущем, и это может случиться и с другими командами, поэтому мы должны быть готовы воспользоваться этим», — приводит слова Де Росси Football Italia.

На данный момент «Рома» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Серии А. Римская команда набрала 29 очков после 20 туров.

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