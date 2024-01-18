Экс-вратарь «Интера»: у клуба есть всё необходимое для подписания Бензема

Бывший голкипер «Интера» Себастьен Фрей высказался об одном из возможных вариантов продолжения карьеры для французского форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема.

«У Бензема ухудшились отношения с «Аль-Иттихадом». Он может сменить команду уже в январе. Я читал и слышал о Маротте (генеральный директор «Интера». — Прим. «Чемпионата»), который не ответил «да» на вопрос о возможном подписании Бензема, но и не отрицал такого.

Приоритетом «Интера» на данный момент является уход Санчеса. Если Алексис действительно покинет «Интер», то подписание Бензема станет вполне возможным вариантом. У миланского клуба есть всё необходимое для этого», — приводит слова Фрея Football Italia.

Напомним, Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.



Ранее сообщалось о желании Бензема покинуть саудовскую команду.