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Кубок Англии: «Эвертон» одолел «Кристал Пэлас», «Ноттингем» прошёл «Блэкпул»

Кубок Англии: «Эвертон» одолел «Кристал Пэлас», «Ноттингем» прошёл «Блэкпул»
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Закончились три переигровки 1/32 финала Кубка Англии по футболу. В одном из них «Эвертон» на своём поле принимал «Кристал Пэлас». Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей.

На этот раз победитель был определён — им стал «Эвертон». «Ириски» одолели своего соперника с минимальным счётом — 1:0. Единственным голом на 42-й минуте отметился португальский полузащитник Андре Гомеш.

Кубок Англии . 1/32 финала
17 января 2024, среда. 22:45 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Гомеш – 42'    

В ещё одной переигровке была снова была зафиксирована ничья. «Блэкпул» и «Ноттингем Форест» по два раза огорчили друг друга и перевели противостояние в дополнительное время, где «Ноттингем» смог забить победный гол.

«Ноттингем» вёл с преимуществом в два мяча к перерыву благодаря голам Эндрю Омобамиделе и Данило. Однако во второй половине «Блэкпул» переломил ход матча с помощью точных ударов Алби Моргана и Кайла Джозефа. В дополнительное время победу «Ноттингему» принёс гол Криса Вуда.

Кубок Англии . 1/32 финала
17 января 2024, среда. 22:45 МСК
Блэкпул
Блэкпул
Окончен
2 : 3
ДВ
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Омобамиделе – 16'     0:2 Данило – 46'     1:2 Морган – 61'     2:2 Джозеф – 78'     2:3 Вуд – 110'    

В третьей переигровке «Норвич» в гостях уверенно разобрался с «Бристоль Роверс» — 3:1. «Канарейки» уступали после первого тайма, однако во второй половине сумели забить три безответных мяча.

Кубок Англии . 1/32 финала
17 января 2024, среда. 22:45 МСК
Бристоль Роверс
Бристоль
Окончен
1 : 3
Норвич Сити
Норидж
1:0 Маккормик – 20'     1:1 Сара – 53'     1:2 Айда – 59'     1:3 Маклин – 87'    
Турнирная сетка Кубка Англии - 2023/2024
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