Кубок Англии: «Эвертон» одолел «Кристал Пэлас», «Ноттингем» прошёл «Блэкпул»

Закончились три переигровки 1/32 финала Кубка Англии по футболу. В одном из них «Эвертон» на своём поле принимал «Кристал Пэлас». Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей.
На этот раз победитель был определён — им стал «Эвертон». «Ириски» одолели своего соперника с минимальным счётом — 1:0. Единственным голом на 42-й минуте отметился португальский полузащитник Андре Гомеш.
В ещё одной переигровке была снова была зафиксирована ничья. «Блэкпул» и «Ноттингем Форест» по два раза огорчили друг друга и перевели противостояние в дополнительное время, где «Ноттингем» смог забить победный гол.
«Ноттингем» вёл с преимуществом в два мяча к перерыву благодаря голам Эндрю Омобамиделе и Данило. Однако во второй половине «Блэкпул» переломил ход матча с помощью точных ударов Алби Моргана и Кайла Джозефа. В дополнительное время победу «Ноттингему» принёс гол Криса Вуда.
В третьей переигровке «Норвич» в гостях уверенно разобрался с «Бристоль Роверс» — 3:1. «Канарейки» уступали после первого тайма, однако во второй половине сумели забить три безответных мяча.
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