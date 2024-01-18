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Стало известно, с кем из игроков конфликтовал Моуринью незадолго до увольнения из «Ромы»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью конфликтовал с несколькими игроками клуба незадолго до своего увольнения из итальянского клуба, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, у специалиста были напряжённые отношения с с Крисом Смоллингом, Лоренцо Пеллегрини, Риком Карсдорпом, Леонардо Спинаццолой и Ренату Саншешем.

Отмечается, что отставка Моуринью из «Ромы» произошла не только из-за неудовлетворительных результатов клуба, а также из-за напряжённости в команде.

Напомним, «Рома» объявила об увольнении Жозе Моуринью вчера, 16 января. Пост главного тренера клуба занял Даниэле Де Росси. Моуринью возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» под руководством Моуринью выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы.

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