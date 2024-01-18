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Определились все пары 1/16 финала Кубка Англии

Стали известны все пары четвёртого раунда Кубка Англии. Действующий обладатель трофея, «Манчестер Сити», сыграет с «Тоттенхэм Хотспур», лондонский «Челси» примет «Астон Виллу».

1. «Уотфорд» — «Саутгемптон»;

2. «Блэкберн Роверс» — «Рексем»;

3. «Борнмут» — «Суонси Сити»;

4. «Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон»;

5. «Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест»;

6. «Лестер Сити» — «Бирмингем Сити»;

7. «Шеффилд Уэнсдей» — «Ковентри Сити»;

8. «Челси» — «Астон Вилла»;

9. «Ипсвич» — «Мейдстон Юнайтед»;

10. «Ливерпуль» — «Норвич Сити»;

11. «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»;

12 «Лидс Юнайтед» — «Плимут Аргайл»;

13. «Эвертон» — «Лутон Таун»;

14. «Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Юнайтед»;

15. «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;

16. «Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед».

Стали известны все пары четвёртого раунда Кубка Англии. Действующий обладатель трофея, «Манчестер Сити», сыграет с «Тоттенхэм Хотспур», лондонский «Челси» примет «Астон Виллу».

Полный список пар-участников 1/16 финала Кубка Англии:

1. «Уотфорд» — «Саутгемптон»;

2. «Блэкберн Роверс» — «Рексем»;

3. «Борнмут» — «Суонси Сити»;

4. «Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон»;

5. «Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест»;

6. «Лестер Сити» — «Бирмингем Сити»;

7. «Шеффилд Уэнсдей» — «Ковентри Сити»;

8. «Челси» — «Астон Вилла»;

9. «Ипсвич» — «Мейдстон Юнайтед»;

10. «Ливерпуль» — «Норвич Сити»;

11. «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»;

12 «Лидс Юнайтед» — «Плимут Аргайл»;

13. «Эвертон» — «Лутон Таун»;

14. «Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Юнайтед»;

15. «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;

16. «Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед».

Матчи 1/16 финала Кубка Англии будут проходить с 25 по 29 января.

Матчи 1/16 финала Кубка Англии будут проходить с 25 по 29 января.