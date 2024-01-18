Определились все пары 1/16 финала Кубка Англии

Стали известны все пары четвёртого раунда Кубка Англии. Действующий обладатель трофея, «Манчестер Сити», сыграет с «Тоттенхэм Хотспур», лондонский «Челси» примет «Астон Виллу».
1. «Уотфорд» — «Саутгемптон»;
2. «Блэкберн Роверс» — «Рексем»;
3. «Борнмут» — «Суонси Сити»;
4. «Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон»;
5. «Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест»;
6. «Лестер Сити» — «Бирмингем Сити»;
7. «Шеффилд Уэнсдей» — «Ковентри Сити»;
8. «Челси» — «Астон Вилла»;
9. «Ипсвич» — «Мейдстон Юнайтед»;
10. «Ливерпуль» — «Норвич Сити»;
11. «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»;
12 «Лидс Юнайтед» — «Плимут Аргайл»;
13. «Эвертон» — «Лутон Таун»;
14. «Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Юнайтед»;
15. «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
16. «Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед».
Стали известны все пары четвёртого раунда Кубка Англии. Действующий обладатель трофея, «Манчестер Сити», сыграет с «Тоттенхэм Хотспур», лондонский «Челси» примет «Астон Виллу».
Полный список пар-участников 1/16 финала Кубка Англии:
1. «Уотфорд» — «Саутгемптон»;
2. «Блэкберн Роверс» — «Рексем»;
3. «Борнмут» — «Суонси Сити»;
4. «Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон»;
5. «Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест»;
6. «Лестер Сити» — «Бирмингем Сити»;
7. «Шеффилд Уэнсдей» — «Ковентри Сити»;
8. «Челси» — «Астон Вилла»;
9. «Ипсвич» — «Мейдстон Юнайтед»;
10. «Ливерпуль» — «Норвич Сити»;
11. «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»;
12 «Лидс Юнайтед» — «Плимут Аргайл»;
13. «Эвертон» — «Лутон Таун»;
14. «Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Юнайтед»;
15. «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
16. «Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед».
Матчи 1/16 финала Кубка Англии будут проходить с 25 по 29 января.
Матчи 1/16 финала Кубка Англии будут проходить с 25 по 29 января.