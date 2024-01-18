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Экваториальная Гвинея — Гвинея-Бисау. Прямая трансляция
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Мбаппе: многие великие игроки покинули Европу, настанет и моя очередь уйти

Мбаппе: многие великие игроки покинули Европу, настанет и моя очередь уйти
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поразмышлял по поводу своего будущего.

«Многие великие игроки, оставившие свой след в истории футбола, покинули Европу этим летом, и мы вступаем в новую эру футбола. Это нормальный цикл этого спорта, и в какой-то момент настанет моя очередь уйти», — приводит слова Мбаппе GQ France.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе в летнее трансферное окно может продолжить карьеру в «Реале».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн. В текущем сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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