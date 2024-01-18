Анчелотти высказался о беспроигрышной серии «Реала» в 21 матч

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал серию без поражений своей команды, достигшей на данный момент 21 матч.

«Бывает так, что ты не получаешь то, что хочешь. Мы провели очень хорошую серию, но я не знаю, когда она прервется – когда-нибудь это точно произойдёт. Мы не можем выигрывать все матчи.

Когда эта серия без поражений прекратится, мы должны быть готовы быстро справиться с трудностями», – приводит слова Анчелотти AS.

Отметим, что мадридский клуб в последний раз проигрывал в сентябре в дерби с «Атлетико» (1:3) в рамках Ла Лиги. С тех пор «Реал» одержал 18 побед и трижды сыграл вничью.

Напомним, сегодня «Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдёт на «Цивитас Метрополитано». Начало в 23:30 по мск.

В нынешнем сезоне «Реал» занимает вторую строчку чемпионата Испании. После 19 матчей у команды Карло Анчелотти 48 очков. Лидирует в турнире с 49 баллами «Жирона».

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