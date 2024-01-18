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37-летний Гуардадо близок к уходу из «Бетиса»

37-летний Гуардадо близок к уходу из «Бетиса»
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Полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо в скором времени покинет испанскую команду, сообщает AS.

По информации источника, руководство «Бетиса» намерено разгрузить зарплатную ведомость клуба. Контракт Гуардадо с испанской командой рассчитан до конца июня этого года. «Бетис» хочет отпустить мексиканского хавбека уже в текущее зимнее трансферное окно. Отмечается, что в подписании 37-летнего футболиста заинтересован мексиканский клуб «Леон».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Гуардадо выступает за «Бетис» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за бело-зелёных 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

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