Осимхен: я бы сделал многое, чтобы победить на Кубке Африки

Нападающий сборной Нигерии Виктор Осимхен высказался о своём отношении к Кубку африканских наций. Игрок заявил, что был бы рад привести свою команду к победе на этом турнире.

«Я был бы готов сделать многое, чтобы моя команда выиграла Кубок Африки. Возможно, это нам однажды удастся и я смогу вздохнуть с облегчением», — приводит слова Осимхена Goal.

Осимхен выступает за сборную Нигерии с 2017 года. В текущем сезоне форвард провёл за «Наполи» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

В нынешнем розыгрыше Кубка африканских наций нигерийцы выступают в одной группе с Кот-д'Ивуаром, Экваториальной Гвинеей и Гвинеей-Бисау. В последний раз «суперорлы» становились чемпионами Африки в 2013 году.