Симоне Индзаги: победа в Суперкубке — первая цель «Интера» на сезон

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался об амбициях своей команды в Суперкубке Италии — 2024.

«Суперкубок — это первая цель сезона. «Интер» выигрывал его в последние два года. Мы хотим выиграть этот трофей снова. Мы сделаем всё, что в наших силах.

Сейчас все мысли команды сконцентрированы только на игре с «Лацио». Я спокоен, у «Интера» те же амбиции, что и у «Лацио», «Наполи» и «Фиорентины». Завтра мы встретимся с командой, не имевшей поражений в последних пяти матчах. Подобные серии всегда непросто прервать», — приводит слова Индзаги Football Italia.

В полуфинальном матче Суперкубка «Интер» сразится с «Лацио». Матч состоится в пятницу, 19 января. Начало игры в 22:00 мск.

На данный момент миланская команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Индзаги набрали 51 очко после 20 туров.