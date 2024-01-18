Костакурта: Чалханоглу — лучший полузащитник мира после Родри

Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта высказался об игре центрального полузащитника «Интера» и сборной Турции Хакана Чалханоглу. Отметим, что несколько лет назад хавбек выступал в футболке «Милана».

«Хакан Чалханоглу на данный момент является вторым сильнейшим центральным полузащитником в мире после Родри из «Манчестер Сити», — приводит слова Костакурты FCInter1908.

Чалханоглу выступает за «Интер» с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «нерадзурри» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.