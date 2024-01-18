Хавбек «Ньюкасла» Гимарайнс: однажды Хау станет главным тренером сборной Англии

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс считает, что наставник «сорок» Эдди Хау однажды возглавит сборную Англии. Сейчас «трёх львов» тренирует Гарет Саутгейт.

«Хау — невероятный тренер. Думаю, он поднял клуб на небывалую высоту. Когда я подписал контракт с «Ньюкаслом», наше положение оставляло желать лучшего. Посмотрите, что сейчас. Всё это — его заслуга. Уверен, однажды Эдди станет главным тренером сборной Англии», — приводит слова Гимарайнса Geordie Boot Boys.

Эдди Хау работает с «Ньюкаслом» с 2021 года. Ранее в своей карьере 46-летний специалист трудился в «Борнмуте» и «Бёрнли». После 21 тура английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ньюкасл» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.