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«Ньюкасл» запросил информацию о Киммихе, игрок «Баварии» не хочет покидать клуб зимой

«Ньюкасл» запросил информацию о Киммихе, игрок «Баварии» не хочет покидать клуб зимой
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«Ньюкасл» связался с «Баварией» и запросил информацию о доступности полузащитника Йозуа Киммиха, однако сам футболист не хочет покидать мюнхенский клуб этой зимой, сообщает журналист и инсайдер Кристиан Фальк в в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, летом 28-летний игрок может быть открыт к уходу, а «Бавария» готова будет провести переговоры. Действующий контракт немецкого футболиста с немецким клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Киммиха в € 75 млн.

В нынешнем сезоне Йозуа провёл 12 матчей в рамках чемпионата Германии, забил один гол и сделал три результативные передачи. За «Баварию» Киммих играет с 2015 года.

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