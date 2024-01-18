«Краснодар» объявил о выходе из зимнего отпуска

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о выходе из зимнего отпуска. Сегодня игроки южной команды проходят медицинское обследование перед возобновлением тренировок.

«Один, два, три… Поехали 🚀 Стартовал медосмотр! «Быки» возвращаются», — написала пресс-служба «Краснодара» в клубном телеграм-канале, прикрепив фотографию Эдуарда Сперцяна с медицинского обследования.

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в сезоне, занимая первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков в 18 матчах. Действующий чемпион страны, «Зенит», занимает вторую строчку в турнирной таблице. Команда Сергея Семака, которая становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд, отстаёт от лидера на два очка.