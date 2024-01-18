Сын Зинедина Зидана рассказал, какой клуб может возглавить его отец

Вратарь испанского «Эйбара» Лука Зидан, являющийся сыном экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, порассуждал о том, какой клуб потенциально может возглавить его отец в ближайшем будущем.

«Говорить о моём отце в контексте работы в Марселе не является табу. Только он примет решение, куда он хочет поехать работать и какую команду хочет тренировать. Что бы ни произошло, мы будем рады тому решению, которое он примет. А вот увидеть его в «ПСЖ» несколько сложнее (улыбается)», — приводит слова Луки Зидана RMC Sport.

Напомним, Зинедин Зидан родился в Марселе. В 2020 году в СМИ появлялись слухи о том, что руководство футбольного клуба «Марсель» хочет видеть французского футболиста на посту главного тренера команды. Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал».