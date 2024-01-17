Томас Мюллер сравнил себя с Лионелем Месси и Зинедином Зиданом

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер сравнил свою игру с выступлениями нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и бывшего футболиста национальной команды Франции Зинедина Зидана.

«Конечно, такие показатели, как голы и выигранные титулы, являются важным фактором, но, в конце концов, футбол – это нечто большее. Магия заключается в элегантности, эстетике игры. Однажды я прочитал, что у меня больше забитых голов, чем у Зидана. Но я не буду себя обманывать: с точки зрения магии и эстетики такие волшебники, как Месси и Зидан, находятся в совершенно другой категории», – приводит слова Мюллера Sport Bild.

34-летний Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». За первую команду он выступает с июля 2009-го.

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