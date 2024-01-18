Невилл: тен Хаг странно использует Фернандеша, Гвардиола не допустил бы такого

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл подверг критике главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага за то, как он использует на поле атакующего полузащитника манкунианцев Бруну Фернандеша.

«В любой команде, которая хоть что-то из себя представляет, вы видите повторяющиеся схемы пасов и комбинаций. Очевидно, что Бруну Фернандеш — лучший игрок команды, но на поле он находится везде.

Если игрок Гвардиолы минуту или две играет не на своей позиции, то Пеп говорит ему с боковой линии: «Вернись на свою позицию». Тен Хаг же даёт Бруну свободу перемещаться по всему полю, что на самом деле означает, что у команды нет чётких комбинаций или шаблона игры, ведь твой главный полузащитник играет везде.

Это почти как 20 лет назад, когда твой «10-й» номер получал полную свободу. Но теперь этого больше нет, нужно вписываться в комбинационную систему, паттерны и форму атаки. Я никогда не видел, чтобы тен Хаг подходил к нему и говорил, чтобы он вернулся на свою позицию», — приводит слова Невилла Daily Mail.

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник «Манчестер Юнайтед» принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.