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«Наполи» — «Фиорентина»: текстовая онлайн-трансляция матча Суперкубка начнётся в 22:45

«Наполи» — «Фиорентина»: текстовая онлайн-трансляция матча Суперкубка начнётся в 22:45
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Сегодня, 18 января, в полуфинальном матче Суперкубка Италии встретятся «Наполи» и «Фиорентина». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенной (Рим). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
18 января 2024, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне команды уже успели провести очный матч: в 8-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» в гостях добыла уверенную победу — 3:1. Помимо сегодняшних соперников, за Суперкубок Испании также поборются «Интер» и «Лацио».

Сетка Суперкубка Италии

На данный момент «Наполи» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко после 20 туров. «Фиорентина» располагается на четвёртой строчке и имеет в своём активе 34 очка за аналогичное количество игр.

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