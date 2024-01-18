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«Ситуация win-win для всех». Бувач — о продлении контракта Лещука с «Динамо»

«Ситуация win-win для всех». Бувач — о продлении контракта Лещука с «Динамо»
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Заместитель генерального директора по спорту в московском «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с голкипером Игорем Лещуком. Напомним, стороны подписали новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2027/2028.

«Лещук на протяжении долгого времени тренировался и выступал на хорошем уровне. Мы хорошо знаем его сильные качества, а он, конечно, понимает, что мало кто из клубов может сравниться с «Динамо». Так что решение о продлении — ситуация win-win для всех», — приводит слова Бувача пресс-служба клуба.

27-летний Лещук является воспитанником академии бело-голубых. Всего счету Игоря 50 официальных матчей за «Динамо», в 22 из которых он сыграл на ноль. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 700 тыс.

В данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету бело-голубых 32 очка после 18 матчей чемпионата.

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