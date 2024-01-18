Игрок «Башакшехира», поддержавший операцию Израиля в Газе, вернулся в «Маккаби» Тель-Авив

Израильский полузащитник турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Эден Карцев проведёт остаток нынешнего сезона в аренде в «Маккаби» из Тель-Авива, сообщает пресс-служба клуба из Израиля. В соглашение между клубами прописана возмоность выкупа в конце сезона.

Фото: ФК «Маккаби» Тель-Авив

«Я рад вернуться в клуб, в котором начинал свою карьеру. Сейчас «Маккаби» находится в середине сезона, и перед нами стоит множество задач. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь команде завоевать как можно больше титулов. Я с нетерпением жду встречи со своими партнёрами по команде и болельщиками», — сказал Карцев в интервью пресс-службе клуба.

Ранее турецкий клуб объявил о применении дисциплинарного взыскания к израильскому полузащитнику Эдену Карцеву за публикацию в социальных сетях поста с поддержкой операции в Газе в конфликте с Палестиной.