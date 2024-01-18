«Бавария» рассматривает вариант с обменом Дэвиса на защитника «Челси» Чилуэлла

«Бавария» прорабатывает вариант с потенциальным заключением бартерной сделки с «Челси», согласно которой левый защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис может перейти в стан «синих», в свою очередь, в обратном направлении отправится левый защитник лондонского клуба Бенджамин Чилуэлл. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Sport Bild.

По информации источника, главный тренер «Баварии» Томас Тухель высоко оценивает футбольные качества Чилуэлла, с которым он работал в тот период, когда возглавлял «Челси». В свою очередь, руководство «синих» крайне заинтересовано в подписании канадского защитника, который также желает выступать в английской Премьер-лиге.

Напомним, контракт Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года, при этом футболист не спешит его пролонгировать. На протяжении последних месяцев в СМИ фигурирует информация, что в покупке Дэвиса заинтересован мадридский «Реал».

Тухель возглавлял «Челси» с 2021 по 2022 год.