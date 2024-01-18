Роман Павлюченко назвал самых сильных нападающих РПЛ

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива», а также сборной России Роман Павлюченко ответил на вопрос, какие форварды, по его мнению, являются в данный момент самыми сильными в Российской Премьер-Лиге.

«Кто больше всех забил мячей, тот и самый сильный. По качествам? Чалов прибавил в последние годы, Смолов держит планку. Дзюба тоже, хоть и старенький, но играет роль в атаке, забивает и отдаёт. Тюкавин? Мне очень нравится Тюкавин», — приводит слова Павлюченко Legalbet.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Фёдор Чалов провёл 18 матчей в составе московского ЦСКА, в которых забил восемь голов и отдал три голевых передачи.

Фёдор Смолов сыграл в 16 матчах за московское «Динамо» в РПЛ, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Артём Дзюба поучаствовал в 16 матчах в составе «Локомотива» в чемпионате России, в которых забил четыре гола и отдал три голевых передачи.

Константин Тюкавин вышел на поле в 18 матчах в составе «Динамо», отметившись восемью голами и четырьмя голевыми передачами.