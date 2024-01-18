Юрий Жирков назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал, какая команда, по его мнению, станет чемпионом России в текущем сезоне. Бывший футболист считает, что санкт-петербургский «Зенит» способен опередить «Краснодар».

«Первая часть сезона для «Зенита» прошла достаточно хорошо, они претендуют на [золотую] медаль. «Зенит» — команда-чемпион. Думаю, им по силам справиться с «Краснодаром», — приводит слова Жиркова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги лидирует «Краснодар». «Быки» набрали 38 очков по итогам 18 матчей и стали зимним чемпионом РПЛ. «Зенит» располагается на второй строчке. В активе сине-бело-голубых 36 очков за аналогичное количество игр. Замыкает тройку московское «Динамо» Марцела Лички, у которого 32 очка.