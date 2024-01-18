Кубок Азии, 18 января: результаты игрового дня

Сегодня, 18 января, состоялось три матча 2-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.
18 января, результаты игрового дня:
Группа В:
Сирия — Австралия — 0:1;
Индия — Узбекистан — 0:3.
Группа С:
Палестина — ОАЭ — 1:1.
Завтра, 19 января, пройдут очередные матчи 2-го тура группового этапа Кубка Азии. В группе С сыграют Гонконг и Иран. В группе D встретятся Ирак с Японией и Вьетнам с Индонезией.
Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.
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