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Кубок Азии, 18 января: результаты игрового дня

Кубок Азии, 18 января: результаты игрового дня
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Сегодня, 18 января, состоялось три матча 2-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.

18 января, результаты игрового дня:

Группа В:

Сирия — Австралия — 0:1;

Индия — Узбекистан — 0:3.

Группа С:

Палестина — ОАЭ — 1:1.

Кубок Азии . Группа B. 2-й тур
18 января 2024, четверг. 14:30 МСК
Сирия
Окончен
0 : 1
Австралия
0:1 Ирвайн – 59'    
Кубок Азии . Группа B. 2-й тур
18 января 2024, четверг. 17:30 МСК
Индия
Окончен
0 : 3
Узбекистан
0:1 Файзуллаев – 4'     0:2 Сергеев – 18'     0:3 Насруллаев – 45+4'    
Кубок Азии . Группа C. 2-й тур
18 января 2024, четверг. 20:30 МСК
Палестина
Окончен
1 : 1
ОАЭ
0:1 Alamiri – 23'     1:1 Abaelaziz Bader – 50'    
Удаления: нет / Аль-Хаммади – 37'

Завтра, 19 января, пройдут очередные матчи 2-го тура группового этапа Кубка Азии. В группе С сыграют Гонконг и Иран. В группе D встретятся Ирак с Японией и Вьетнам с Индонезией.

Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

Календарь Кубка Азии
Турнирная таблица Кубка Азии
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