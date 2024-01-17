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Три футболиста сборной Саудовской Аравии отказались играть за команду — причины, Роберто Манчини, Кубок Азии — 2023

Скандалище на Кубке Азии! Три игрока из Саудовской Аравии жёстко шантажируют Манчини
Никита Паглазов
Скандалище на Кубке Азии!
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Сборная Саудовской Аравии переживает необычную ситуацию. Всё дело в футболистах, отказавшихся выступать за команду на Кубке Азии. Ранее появлялась информация о желании звёзд покинуть саудовскую лигу. А теперь собственные футболисты не хотят ехать в сборную. Что произошло?

Календарь группового этапа Кубка Азии

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини перед матчем 1-го тура Кубка Азии с Оманом (2:1) рассказал, что три футболиста отказались приезжать в команду. Это Наваф Аль-Акиди, Халид Аль-Ганнам и Сальман Аль-Фаридж.

«Они были в списке. Сальман сказал мне, что не хочет играть в товарищеских матчах. Я спросил Халида, рад ли он играть за сборную, и он ответил, что не хочет. Наваф сказал мне, что приедет, но на следующий день, в Эр-Рияде, он сказал, что не хочет приезжать. Мы пытались поговорить с ним. Три дня назад Аль-Акиди подошёл к нашему тренеру вратарей и сказал: «Я не хочу оставаться здесь, если не смогу играть».

Мне нужны только те игроки, которые сражаются за свою страну. Я не понимаю, когда молодой игрок отказывается приехать, из-за того, что не знает, будет играть или нет. Сборная – не клуб. Ты представляешь всех людей в своей стране. Вы должны быть счастливы, если являетесь частью сборной. Это очень странная ситуация, я впервые сталкиваюсь с этим в карьере. Но мы нашли игроков на замену. Я доволен имеющимися у нас футболистами, они хотят бороться за Саудовскую Аравию», – подробно рассказал о ситуации Манчини.

Наваф Аль-Акиди

Наваф Аль-Акиди

Фото: Stu Forster/Getty Images

Аль-Акиди – основной голкипер «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду. Видимо, игра со звездой повлияла на восприятие вратарём самого себя. Он поставил Манчини ультиматум: либо выходит в основе на игру 1-го тура с Оманом, либо возвращается в клуб. Другой представитель «Аль-Насра» – Султан Аль-Ганнам – также заявил, что не хочет выступать за сборную, если не будет играть. Сальман Аль-Фаридж, выступающий за другой саудовский гранд – «Аль-Хиляль» – не захотел играть в товарищеской встрече с Гонконгом. За это Манчини отцепил игрока от сборной.

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Роберто неожиданно ушёл из сборной Италии летом 2023 года и сразу подписал контракт с саудовской федерацией. По сообщениям La Gazzetta dello Sport, за трёхлетнее соглашение он заработает € 90 млн. Сумасшедшие цифры, делающие Манчини одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира. Однако на родине это решение вызвало критику.

«Выбор Манчини разочаровал меня не на спортивном, а на человеческом уровне. Я чувствовал себя преданным, потому что испытывал чистые чувства к Роберто, которого всегда считал другом. Его уход стал для меня раной, которую я изо всех сил пытаюсь залечить», – признавался президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина. А сам Роберто не парился из-за ситуации.

Роберто Манчини
Роберто Манчини
главный тренер сборной Саудовской Аравии

«Жалею ли я об уходе из сборной Италии? Нет. Печально, когда такое случается: иногда тренера увольняют, иногда он сам уходит. Я был счастлив находиться в сборной Италии, я бы с радостью остался ещё на 10 лет. Но я также счастлив в Саудовской Аравии, даже если это действительно тяжёлая работа».

Старт Манчини в Саудовской Аравии выдался ужасным: три поражения от Коста-Рики (1:3), Южной Кореи (0:1) и Мали (1:3) и ничья с Нигерией (2:2) в товарищеских встречах. Затем саудовцы дважды победили в отборе к ЧМ-2026 – Пакистан (4:0) и Иорданию (2:0). В 2024-м в рамках подготовки к Кубку Азии Саудовская Аравия обыграла Ливан (1:0) и Гонконг (2:0) и сыграла вничью с Палестиной (0:0).

Роберто Манчини (слева) на тренерской скамейке сборной Саудовской Аравии

Роберто Манчини (слева) на тренерской скамейке сборной Саудовской Аравии

Фото: Masashi Hara/Getty Images

Opta оценивает вероятность победы саудовцев в турнире не очень высоко – 10,6%. Выше располагаются Япония (24,6%), Южная Корея (14,3%), Иран (11,2%) и Австралия (10,7%). В последний раз Саудовская Аравия выигрывала Кубок Азии в 1996 году, а в финал выходила в 2007-м. На последнем турнире в 2019-м саудовцы вышли в плей-офф, но в 1/8 финала уступили Японии (0:1).

Сможет ли Манчини вывести Саудовскую Аравию в финал? На групповом этапе соперники не самые трудные: Оман, Таиланд и Кыргызстан. В плей-офф будет сложнее – и там отказавшиеся играть футболисты могли бы ой как пригодиться. Это доказывает встреча с Оманом, которую саудовцы выиграли чудом, до 78-й минуты уступая 0:1.

Кубок Азии . Группа F. 1-й тур
16 января 2024, вторник. 20:30 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
2 : 1
Оман
0:1 Al-Yahyaei – 14'     1:1 Гариб – 78'     2:1 Аль-Булайхи – 90+6'    
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Проблемы не только у сборной Саудовской Аравии. Из местной лиги бегут звёзды

Сразу три звезды чемпионата Саудовской Аравии – Карим Бензема, Роберто Фирмино и Джордан Хендерсон – хотели бы покинуть лигу, сообщает Fichajes. Главные причины: жаркая и влажная погода, а также низкая посещаемость матчей и игровые проблемы клубов. На Хендерсона претендовали клубы АПЛ, «Аякс» и «Ювентус», но, скорее всего, он останется в «Аль-Иттифаке» как минимум на полгода. Фирмино также вряд ли покинет Саудовскую Аравию, а вот с Бензема ситуация запутаннее.

Карим Бензема

Карим Бензема

Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Француза отстранили от тренировок с командой по решению главного тренера Марсело Гальярдо. Бензема должен был приехать вместе с «Аль-Иттихадом» на тренировочную базу, однако он этого не сделал. В связи с этим главный тренер принял решение отстранить француза от тренировок и не брать его в Дубай, где клуб готовится к возобновлению сезона.

Ранее Карим покинул Саудовскую Аравию в конце декабря после поражения от «Аль-Насра» (2:5) и большой критики в соцсетях. Странички, кстати, он удалил. Журналист Бен Джейкобс отмечает, что руководители Суверенного фонда Саудовской Аравии хотят сохранить Бензема в лиге. Однако форвардом интересуются «Челси» и «МЮ». Вероятность возвращения Карима в Европу присутствует.

Подробнее о ситуации с Хендерсоном, Фирмино и Бензема:
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Ситуация, что звёзды не прочь покинуть Саудовскую Аравию, а местные игроки саботируют выступление за национальную команду, должна напрячь футбольных боссов страны.

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