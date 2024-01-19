Роман Павлюченко рассказал, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство в РПЛ

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива», а также сборной России Роман Павлюченко поделился мнением, чего не хватает красно-белым для борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Я ожидаю, что «Спартак» всё-таки включится в чемпионскую гонку. Чего команде не хватает? Хороших футболистов. А то все говорят тренер плохой, но команде нужны футболисты хорошие», — приводит слова Павлюченко Legalbet.

Напомним, в этом сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. «Зенит» располагается на второй строчке, в активе сине-бело-голубых 36 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за 18 встреч.