Экс-игрок «Спартака» Дывыдов назвал самого сильного футболиста России

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов заявил, что считает полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова самым сильным футболистом в России. Напомним, игроки вместе выступали за томскую «Томь».

«Хочу сказать, что Кривцов — самый сильный футболист, с которым я вместе находился. Я бы хотел, чтобы он попробовал свои силы в топ-чемпионате. Мы с ним недавно общались, пожелал ему удачи. Для меня он — самый сильный футболист России», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошедшей части сезона Никита Кривцов принял участие в 22 матчах за «Краснодар» во всех официальных турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. Действующее соглашение полузащитника с краснодарским клубом рассчитано до лета 2026 года.