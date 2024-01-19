Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Дывыдов назвал самого сильного футболиста России

Экс-игрок «Спартака» Дывыдов назвал самого сильного футболиста России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов заявил, что считает полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова самым сильным футболистом в России. Напомним, игроки вместе выступали за томскую «Томь».

«Хочу сказать, что Кривцов — самый сильный футболист, с которым я вместе находился. Я бы хотел, чтобы он попробовал свои силы в топ-чемпионате. Мы с ним недавно общались, пожелал ему удачи. Для меня он — самый сильный футболист России», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошедшей части сезона Никита Кривцов принял участие в 22 матчах за «Краснодар» во всех официальных турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. Действующее соглашение полузащитника с краснодарским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Материалы по теме
Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов ответил на вопрос о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android