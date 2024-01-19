«Атлетико» — «Реал»: «сливочные» сравняли счёт благодаря автоголу Яна Облака

Продолжается матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречаются мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Стартовый свисток матча прозвучал в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

В концовке первого тайма, на 39-й минуте, Сэмуэл Лино открыл счёт в матче, выведя «Атлетико» вперёд. Вскоре, на 45+1-й минуте, «Реал» сравнял счёт благодаря автоголу вратаря «Атлетико» Яна Облака.

В текущем сезоне команды уже успели дважды провести очный матч: сначала в 6-м туре испанской Ла Лиги «Атлетико» на своём поле добыл уверенную победу — 3:1. После этого команды вновь встретились, но на этот раз в рамках полуфинала Суперкубка Испании. «Реал» обыграл «Атлетико» со счётом 5:3 в дополнительное время.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков после 19 туров. «Атлетико» занимает лишь пятое место, имея в своём активе 38 очков за аналогичное количество игр.