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Атлетико М — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:30 Мск
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«Атлетико» — «Реал»: «сливочные» сравняли счёт благодаря автоголу Яна Облака

«Атлетико» — «Реал»: «сливочные» сравняли счёт благодаря автоголу Яна Облака
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Продолжается матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречаются мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Стартовый свисток матча прозвучал в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Доп. время
2 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лино – 39'     1:1 Облак – 45+1'     2:1 Мората – 57'     2:2 Хоселу – 82'    

В концовке первого тайма, на 39-й минуте, Сэмуэл Лино открыл счёт в матче, выведя «Атлетико» вперёд. Вскоре, на 45+1-й минуте, «Реал» сравнял счёт благодаря автоголу вратаря «Атлетико» Яна Облака.

В текущем сезоне команды уже успели дважды провести очный матч: сначала в 6-м туре испанской Ла Лиги «Атлетико» на своём поле добыл уверенную победу — 3:1. После этого команды вновь встретились, но на этот раз в рамках полуфинала Суперкубка Испании. «Реал» обыграл «Атлетико» со счётом 5:3 в дополнительное время.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков после 19 туров. «Атлетико» занимает лишь пятое место, имея в своём активе 38 очков за аналогичное количество игр.

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