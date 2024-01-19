Египет сыграл вничью с Ганой и поднялся на второе место в группе B

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций (группа B), в котором встречались сборные Египта и Ганы. Команды играли на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в городе Абиджан, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Египет сыграл вничью с Ганой со счётом 2:2.

В концовке первого тайма, на 45+3-й минуте, Мохамед Кудус открыл счёт в матче, выведя Гану вперёд. Во втором тайме, на 69-й минуте, Омар Мармуш сравнял счёт. Вскоре, на 71-й минуте, Мохамед Кудус вновь вывел Гану вперёд, оформив дубль. Вскоре, на 74-й минуте, Мостафа Мохамед сравнял счёт. Гол Мохамеда так и остался последним в данной встрече, команды сыграли вничью со счётом 2:2.

После результата данного матча Египет набрал два очка за два тура и поднялся на второе место в турнирной таблице группы B. Гана с одним очком располагается на последней, четвёртой строчке. Лидирует Кабо-Верде (3 за 1 игру).