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Помазун: готов пойти на понижение зарплаты, чтобы попробовать себя в Европе

Помазун: готов пойти на понижение зарплаты, чтобы попробовать себя в Европе
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Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе екатеринбургского «Урала», высказался о своём будущем.

«Хотелось бы попробовать себя в европейском чемпионате. Когда говорю про Европу, я не витаю в облаках и не думаю о топ-клубе. Я и в команду нижней восьмерки пошёл бы, чтобы просто себя проявить и посмотреть, на каком уровне нахожусь. Если появится такая возможность, буду только счастлив. Ради этого готов и на понижение условий пойти», — сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Помазун принял участие за «шмелей» в нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах, где пропустил 32 мяча и шесть встреч сыграл «на ноль».

Полностью интервью с Ильёй Помазуном читайте на «Чемпионате» в 10:00.

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