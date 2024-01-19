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Эмилио Нсуэ — самый возрастной автор хет-трика в матчах Кубка африканских наций

Эмилио Нсуэ — самый возрастной автор хет-трика в матчах Кубка африканских наций
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Защитник сборной Экваториальной Гвинеи Эмилио Нсуэ стал самым возрастным автором хет-трика в матчах Кубка африканских наций. Футболист забил три гола в игре 2-го тура группового этапа турнира с национальной командой Гвинеи-Бисау (4:2).

На момент оформления хет-трика Эмилио было 34 года и 110 дней. Нсуэ — уроженец Пальма-де-Мальорки, воспитанник местного клуба «Мальорка». С 2022 года защитник выступает за испанский клуб «Интерсити». Ранее в своей карьере футболист играл за такие команды, как «Кастельон», «Реал Сосьедад», «Мидлсбро», «Бирмингем Сити», АПОЭЛ и «Тузла Сити».

Действующий контракт 34-летнего защитника с «Интерсити» рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость футболиста в € 250 тыс.

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