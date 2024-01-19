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Вратарь «Урала» и сборной России Помазун назвал два любимых стадиона в Европе

Вратарь «Урала» и сборной России Помазун назвал два любимых стадиона в Европе
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Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе екатеринбургского «Урала», назвал свои любимые стадионы в европейском футболе. На этих аренах голкипер успел поиграть благодаря участию в Лиге чемпионов в составе московского ПФК ЦСКА.

«Сантьяго Бернабеу»! Играли там с «Реалом». Ты выходишь на поле, а трибуны смотрят в небо. Ощущения невероятные. И назову ещё «Стадио Олимпико» в Риме, потому что там дебютировал в Лиге чемпионов», — сказал Илья Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Илья Помазун принял участие за «шмелей» в нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах, где пропустил 32 мяча и шесть встреч сыграл «на ноль».

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