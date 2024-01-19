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Гендиректор «ВТБ Арены» заявил о готовности стадиона принять матч Россия — Сербия

Гендиректор «ВТБ Арены» заявил о готовности стадиона принять матч Россия — Сербия
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Генеральный директор «ВТБ Арены» Антон Гаврилов заявил о готовности московского стадиона принять матч сборных России и Сербии. По его словам, футболистам будет комфортно играть на обновлённом покрытии. При этом Российский футбольный союз (РФС) ещё не утвердил стадион для проведения международного товарищеского матча.

«Если РФС выберет «ВТБ Арену» в качестве места проведения матча, мы предоставим всю необходимую инфраструктуру для данного события. В конце февраля завершается реновация газона, так что в марте футболистам будет комфортно играть на обновлённом поле.

Матчи сборной России для нас являются приоритетными событиями, и, несмотря на плотный график арены, мы готовы к их организации. Благодаря многолетнему сотрудничеству и тесной работе с РФС проведение матча сборных России и Сербии не потребует внесения корректировок в расписание хоккейных игр, концертов и других развлекательных мероприятий», — приводит слова Гаврилова «Матч ТВ».

В декабре 2023 года было объявлено, что РФС договорился о проведении матча со сборной Сербии на территории России. Игра, согласно договорённости на уровне федераций, должна состояться в марте 2024 года.

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