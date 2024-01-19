Радимов назвал команду, которую поддерживает в РПЛ, кроме «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал команду, которую поддерживает в Российской Премьер-Лиге, кроме «Зенита».

«Кем я чувствую себя в душе, воспитанником ЦСКА или «Зенита»? Слушай, тут двоякие отношения. В большей степени, естественно, раз родился в Ленинграде и практически всю жизнь там до 16 лет прожил, а потом вернулся туда, столько же живу. За кого болею в матче «Зенит» — ЦСКА? Больше за «Зенит», но когда играют другие команды – за ЦСКА», — сказал Радимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Радимов выступал за ЦСКА с 1992 по 1996 год. К «Зениту» уроженец Ленинграда присоединился в 2003-м, вместе с сине-бело-голубыми Владислав выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА.