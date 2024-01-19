Норманн обжалует решение ФИФА признать его виновным в расторжении контракта с «Ростовом»

Норвежский полузащитник Матиас Норманн подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА признать его виновным по делу о расторжении контракта с «Ростовом».

«Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию на решение, вынесенное трибуналом ФИФА. Все процедуры находятся на ранней стадии, и на данный момент дополнительная информация недоступна», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы CAS ТАСС.

Напомним, в конце ноября ФИФА признала, что полузащитник Матиас Норманн не имел права разрывать контракт с футбольным клубом «Ростов». Игрока обязали выплатить ростовчанам денежную компенсацию. В конце августа 27-летний норвежский хавбек присоединился к саудовскому «Аль-Раеду».