«Урал» объявил о продлении контракта с Денисом Щербицким

Пресс-служба футбольного клуба «Урал» в своём телеграм-канале официально объявила о продлении контракта с вратарём Денисом Щербицким. По информации клуба, соглашение подписано на длительный срок.

27-летний белорусский вратарь перешёл в стан екатеринбуржцев в июле этого года. Ранее футболист выступал за БАТЭ из города Борисов. Также в активе Дениса есть одна игра за основную сборную Беларуси. В составе «Урала» Щербицкий пока не провёл ни одного матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 200 тыс.

Напомним, «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда из Екатеринбурга набрала 19 очков за 18 сыгранных матчей. От зоны прямого вылета команду Виктора Гончаренко отделяет шесть очков.