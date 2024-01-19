Япония прервала 11-матчевую победную серию, проиграв Ираку на Кубке Азии

Сегодня, 19 января, состоялся матч 2-го тура группового этапа Кубка Азии, в котором встречались сборные Ирака и Японии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:30 мск. Номинальные хозяева одержали победу со счётом 2:1, тем самым прервав 11-матчевую победную серию японцев.
Первый гол в матче был забит уже на пятой минуте первого тайма. Отличился нападающий сборной Ирака Аймен Хуссейн. Перед свистком арбитра на перерыв иракцам удалось отправить в сетку японцев второй мяч. НА 45+4-й минуте Хуссейн оформил дубль. На 90+3-й минуте полузащитник «Ливерпуля» и сборной Японии Ватару Эндо отыграл один мяч.
После этой победы в активе Ирака стало шесть очков. Команда возглавила турнирную таблицу группы D. Япония набрала три очка после двух сыгранных матчей и находится на втором месте.
- 19 января 2024
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