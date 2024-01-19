Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гвинея — Гамбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Япония прервала 11-матчевую победную серию, проиграв Ираку на Кубке Азии

Япония прервала 11-матчевую победную серию, проиграв Ираку на Кубке Азии
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 января, состоялся матч 2-го тура группового этапа Кубка Азии, в котором встречались сборные Ирака и Японии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:30 мск. Номинальные хозяева одержали победу со счётом 2:1, тем самым прервав 11-матчевую победную серию японцев.

Первый гол в матче был забит уже на пятой минуте первого тайма. Отличился нападающий сборной Ирака Аймен Хуссейн. Перед свистком арбитра на перерыв иракцам удалось отправить в сетку японцев второй мяч. НА 45+4-й минуте Хуссейн оформил дубль. На 90+3-й минуте полузащитник «Ливерпуля» и сборной Японии Ватару Эндо отыграл один мяч.

После этой победы в активе Ирака стало шесть очков. Команда возглавила турнирную таблицу группы D. Япония набрала три очка после двух сыгранных матчей и находится на втором месте.

Кубок Азии . Группа D. 2-й тур
19 января 2024, пятница. 14:30 МСК
Ирак
Окончен
2 : 1
Япония
1:0 Хуссейн – 5'     2:0 Хуссейн – 45+4'     2:1 Эндо – 90+3'    
Турнирная таблица Кубка Азии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android