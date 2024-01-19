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Тренер «ПСЖ» Энрике: фильм о Мбаппе? Я не смотрю телевизор

Тренер «ПСЖ» Энрике: фильм о Мбаппе? Я не смотрю телевизор
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал, что он не смотрел документальный фильм про нападающего французского гранда Килиана Мбаппе, в котором, в частности, идёт повествование о благотворительном фонде футболиста.

«Я не смотрел документальный фильм про Килиана Мбаппе. Я не смотрю телевизор, только футбол», — приводит слова Энрике AS.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Мбаппе недоволен тренерской работой Энрике. Например, 25-летнему футболисту не нравится, что испанский специалист использует его в качестве центрального нападающего.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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