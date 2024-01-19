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Новый тренер «Ромы» Де Росси рассказал об общении с Моуринью после его увольнения из клуба

Новый тренер «Ромы» Де Росси рассказал об общении с Моуринью после его увольнения из клуба
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Новый главный тренер «Ромы» Даниеле Де Росси ответил на вопрос о том, общался ли он с тренером Жозе Моуринью, возглавлявшим римский клуб до назначения итальянца.

«Я отправил ему сообщение и сделал это не потому, что должен был, а потому, что действительно хотел. Он был одним из первых, кто написал мне, когда я подписал контракт со СПАЛом. Это было правильно.

Я не знаю, надоело ли ему тренировать команду. Вам нужно спросить его об этом. При всём уважении, но мне даже неинтересно это. Я просто должен сосредоточиться на том, что могу изменить», — приводит слова Де Росси официальный сайт «Ромы».

Напомним, об увольнении Моуринью было объявлено в минувший вторник, 16 января.

Де Росси возглавлял СПАЛ с 2022 по 2023 год.

Завтра, 20 января, Де Росси проведёт свой первый матч в качестве главного тренера «Ромы». Римский клуб сыграет с «Вероной». Матч начнётся в 20:00 мск.

Италия - Серия А . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 20:00 МСК
Рома
Рим
Не начался
Верона
Верона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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