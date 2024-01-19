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Сенегал — Камерун: Нгамалё, Онана в стартовом составе на матч КАН

Сенегал — Камерун: Нгамалё, Онана в стартовом составе на матч КАН
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Сегодня, 19 января, состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Сенегала и Камеруна. Команды будут играть на стадионе «Ямусукро». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Матч в прямом эфире покажет Окко.

Кубок африканских наций . Группа C. 2-й тур
19 января 2024, пятница. 20:00 МСК
Сенегал
Не начался
Камерун
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Сенегал: Менди, Кулибали, Диалло, Мане, И. Сарр, П. Сарр, Гейе, Дьятта, Диалло, Якобс, Камара.

Камерун: Онана, Толо, Ву, Кастеллетто, Чато, Н'Куду, Ангисса, Кеман, Неу, Магри, Нгамалё.

В 1-м туре сенегальская национальная команда разгромила Гамбию со счётом 3:0. В свою очередь, сборная Камеруна сыграла вничью с Гвинеей (1:1). Таким образом, Сенегал с тремя очками занимает первое место в группе С. Сборная Камеруна расположилась на третьей строчке, имея одно очко в активе.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

Календарь КАН
Турнирная таблица КАН
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