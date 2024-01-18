Адебайор: Онана не уважает сборную Камеруна

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Того Эммануэль Адебайор раскритиковал голкипера сборной Камеруна Андре Онана. Напомним, 27-летний вратарь из-за игры «Манчестер Юнайтед» опоздал на предматчевую разминку 1-го тура Кубка африканских наций. Андре так и не появился на поле во встрече с Гвинеей (1:1).

«Опоздание Онана на матч своей сборной? Он просто не уважает Камерун», — приводит слова Адебайора Goal.com.

Ранее сообщалось, что Онана вылетел на игру национальной команды сразу после встречи 21-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» (2:2), но за семь часов до матча Кубка Африки сумел добраться только до Абиджана. В свою очередь, матч между Камеруном и Гвинеей должен был состояться в столице Кот д'Ивуара — Ямусукро.

В текущем сезоне Онана провёл за «Манчестер Юнайтед» 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов.