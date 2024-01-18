Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адебайор: Онана не уважает сборную Камеруна

Адебайор: Онана не уважает сборную Камеруна
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Того Эммануэль Адебайор раскритиковал голкипера сборной Камеруна Андре Онана. Напомним, 27-летний вратарь из-за игры «Манчестер Юнайтед» опоздал на предматчевую разминку 1-го тура Кубка африканских наций. Андре так и не появился на поле во встрече с Гвинеей (1:1).

«Опоздание Онана на матч своей сборной? Он просто не уважает Камерун», — приводит слова Адебайора Goal.com.

Ранее сообщалось, что Онана вылетел на игру национальной команды сразу после встречи 21-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» (2:2), но за семь часов до матча Кубка Африки сумел добраться только до Абиджана. В свою очередь, матч между Камеруном и Гвинеей должен был состояться в столице Кот д'Ивуара — Ямусукро.

В текущем сезоне Онана провёл за «Манчестер Юнайтед» 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов.

Материалы по теме
«Зачем я здесь?» Онана был взбешён из-за своего отсутствия в заявке на матч КАН с Гвинеей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android