Цвейба: в решении Марадишвили выбрать Грузию нет ничего криминального

Бывший футболист сборных СССР, СНГ, Украины и России Ахрик Цвейба прокомментировал решение полузащитника «Пари Нижний Новгород» Константина Марадишвили выступать за сборную Грузии.

«В смене спортивного гражданства Марадишвили нет ничего криминального, потому что мы все знаем, что происходит. Костя сам изъявил желание выступать за сборную Грузии. Там он, возможно, пройдёт отборочный цикл, наберётся опыта. Нужно рассуждать чисто по-человечески. Если бы международная ситуация была другая, можно было бы думать, тем более Константин родился в России, а сейчас надо ехать.

Тренеры сборной Грузии изучат его, а дальше будут принимать решение о его вызове. Тут уже всё будет зависеть от Константина. Это будет польза и для клуба, потому что парень будет приезжать из сборной более уверенным, потому что статус игрока сборной добавляет психологическую раскрепощённость», — сказал Цвейба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.